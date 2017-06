Verdachte (28) van vluchtmisdrijf na Extrema Outdoor aangehouden

Bewerkt door: mvdb

6/06/17 - 21u43

De Binnenvaartstraat, niet ver van het festivalterrein aan recreatiedomein De Plas, Kelchterhoef. © Google Streetview.

Houthalen-Helchteren De onderzoeksrechter in Hasselt heeft vandaag de 28-jarige Nederlandse verdachte aangehouden, die maandagochtend rond 01.00 uur op de Binnenvaartstraat in Houthalen-Helchteren betrokken was bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf.