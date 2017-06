Door: redactie

7/06/17 - 00u02

video

Emma Bale speelt deze zomer de Lokerse Feesten én gaat alles geven in de Dancehall van Pukkelpop. Dat laatste is altijd al een grote droom van haar geweest, dus Sean vroeg zich af hoe een jonge, guitige pony zoals Emma daar mee omgaat. Zeer down to earth en zin in een rockende zomer, zo blijkt. We love you, Emma!