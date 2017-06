Door: redactie

Als er 1 band is die we deze zomer zeker tegen het lijf gaan lopen is het wel Bazart. Deze gouden heren spelen zowat elk festival plat deze zomer en zijn helemaal klaar voor te aperitieven en te headlinen ("spelen in den donker"). An Lemmens sprak hem aan over het verleden, de toekomst en komende zomer!