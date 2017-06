Mayeur houdt lippen stijf op elkaar over Samusocial, Peraïta past verhaal aan

bewerkt door: mvdb

6/06/17 - 20u16

Samusocial-directrice Pascale Peraïta en Yvan Mayeur (nu burgemeester, toen nog OCMW-voorzitter) op een persconferentie over het Brusselse winterplan in 2013 (archieffoto). © belga.

Gemeenteraad Brussel Burgemeester Yvan Mayeur (PS) heeft op de Brusselse gemeenteraad deze avond geen enkele vraag over zijn betrokkenheid bij Samusocial beantwoord. Bij de publieke - en geen gesloten zitting zoals eerder verwacht - paste Samusocial-directrice Pascale Peraïta (PS) haar verhaal aan. Zij vertelde dat de zitpenningen die de bestuursleden verkregen forfaitair zijn en afkomstig zijn uit permanente middelen, niet uit de individuele giften.

In haar antwoord op de vele oproepen tot transparantie van de oppossitieleden, liet Peraïta verstaan dat de occasionele giften van individuen en bedrijven "integraal naar de werking van de vzw gaan. De zitpenningen zijn afkomstig van permanente middelen zoals sponsoring van bedrijven."



Een nieuwe wending in het verhaal, want eerder verklaarde de OCMW-voorzitster dat de zitpenningen afkomstig waren uit giften.



Geen transparantie

Bovendien vroegen de oppositieleden zich af hoeveel vergaderingen er nu degelijk plaatsvonden. "We hebben geen toegang tot de documenten van die vergaderingen, want er is geen transparantie", "Worden er echte vergaderingen gehouden en wordt er wel echt gewerkt", stelde oppositielid Joëlle Milquet (cdH) de vraag. Ook daar moest Samusocial-directrice Peraïta het antwoord schuldig blijven en toegeven dat er sinds 2015 geen zitpenningen meer uitgedeeld werden, maar het om een forfaitaire vergoeding gaat van geen 10 maar 12 maanden.