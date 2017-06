Tot vijf jaar cel voor uitbaters van twee cannabisplantages

EB

Kontich Zes mannen zijn veroordeeld voor het uitbaten van twee cannabisplantages in Kontich. Er stonden in totaal zowat 900 planten. De correctionele rechtbank van Antwerpen legde hen celstraffen tot vijf jaar of een werkstraf op. Ze moeten ook ruim 43.000 euro schadevergoeding betalen wegens elektriciteitsdiefstal.

De politie werd eind vorig jaar naar een woning in de Van Dyckstraat in Kontich geroepen, waar een sterke cannabisgeur was waargenomen. Het pand was verhuurd aan Sozdar M. (31), maar er stond niemand ingeschreven. De rolluiken op de gelijkvloerse en de eerste verdieping waren naar beneden gelaten.



De politie hield de woning een tijd in de gaten en zag een komen en gaan van mannen en voertuigen. Bij een huiszoeking werd een professionele cannabisplantage met 405 planten aangetroffen. Arlind B. (22) en Fitim M. (25) werden ter plaatse gearresteerd.



Hasan S. (29) werd als de verantwoordelijke achter de plantage aangeduid. Een huiszoeking in zijn woning aan de Kongostraat in Kontich leverde een tweede cannabisplantage met 496 planten op. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar cel.



Arlind B. en Fitim M. kregen dertig maanden met uitstel. Sozdar M. werd vrijgesproken, want de rechtbank vond het niet bewezen dat hij actief betrokken was bij de plantage. De drie andere beklaagden kregen twee en drie jaar cel en een werkstraf van honderd uur.



Stroomleverancier Iveka kreeg ruim 43.000 euro schadevergoeding toegekend, omdat de elektriciteit voor de plantages werd afgetapt.