"Vlaanderen blijft met 339 euro per jaar grootste nettobetaler van Europese Unie"

TT

6/06/17 - 15u34 Bron: Belga

Gerolf Annemans. © belga.

Politiek Elke Vlaming betaalt jaarlijks 339 euro netto aan de Europese Unie. Dat besluit Europees parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) op basis van het recentste financieel rapport van de EU. De partij gaat er wel van uit dat de douanerechten en suikerrechten (landbouw) niet tot de eigen Europese inkomsten horen. Als dat wel zo is blijft Vlaanderen nog de vijfde betaler, na Zweden, Nederland, VK en Duitsland.

'Wij zijn geen tegenstanders van solidariteit in een Europees samenwerkingsverband, maar de EU is al lang geen samenwerkingsverband meer' Gerolf Annemans

Van de 28 lidstaten zijn er 12 die meer bijdragen dan ze ontvangen, waarvan België er één is. In 2015 betaalde België 3,04 miljard euro netto af aan de Unie of 271 euro per Belg. De nettokost voor Vlaanderen bedroeg 2,2 miljard of 339 euro per Vlaming. Wallonië prijkt met 171,65 euro per inwoner op plaats 8.



Volgens Annemans bewijst dit dat de EU een transferunie geworden is naar Belgisch model, waarbij zonder inspraak miljardenstromen versluisd worden van noord naar zuid. "Wij zijn geen tegenstanders van solidariteit in een Europees samenwerkingsverband, maar de EU is al lang geen samenwerkingsverband meer: het in een unitaire staat geworden die dreigt uit te monden in een vrijheidsbeperkende en een onduidelijk opererende slokop van belastinggeld", aldus de Vlaams Belanger.