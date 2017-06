Socialistische politici wel degelijk welkom op ABVV-congres

TT

6/06/17 - 14u17 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

Politiek De socialistische vakbond heeft wel degelijk de socialistische partijen uitgenodigd op het statutair congres dat vrijdag staat gepland. Dat zegt een woordvoerder van de vakbond.

Vanochtend meldde De Standaard dat een deel van de syndicalisten - vooral in het zuiden van het land - geen politici meer wil uitnodigen. De krant wijst naar de opkomst in Wallonië van de PTB: een groot deel van de FGTB-achterban neigt meer naar de extreemlinkse partij dan naar de 'traditionele' PS.



Maar volgens het ABVV is de 'gemeenschappelijke actie' - die de socialistische vakbonden, partijen en mutualiteiten in het noorden en zuiden van ons land groepeert - wel degelijk uitgenodigd. Tegelijkertijd benadrukt de vakbond zijn "syndicale onafhankelijkheid".



Ook sp.a-voorzitter John Crombez relativeert de kwestie. "Op wat er in Wallonië gebeurt, heb ik moeilijk zicht, maar aan Vlaamse kant is de samenwerking met de vakbond de laatste jaren verbeterd", zegt Crombez aan Belga. Hij heeft ook geen signalen van partijcollega's die anders wel en nu geen uitnodiging zouden hebben gekregen. Zelf is hij ook uitgenodigd voor het congres en heeft hij zijn aanwezigheid bevestigd.