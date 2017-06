Marghem ontkent: "Wil Belgische klimaatdoelstellingen niet terugschroeven"

Door: redactie

6/06/17 - 14u08 Bron: Belga

Minister Marie-Christine Marghem. © belga.

Politiek Federaal minister van Energie en Leefmilieu Marie Christine Marghem (MR) ontkent dat ze de Belgische klimaatdoelstellingen wil terugschroeven en dat ze daarover wil onderhandelen met Europa. Ze reageert daarmee op berichten in de Mediahuiskranten.

'De minister van Energie heeft geenszins de intentie om de Belgische klimaatdoelstellingen tegen 2030 te herzien' Persbericht minister Marghem

Volgens de berichten in de pers wil minister Marghem de klimaatambitie van ons land versoepelen en wil ze daarover in gesprek gaan met Europa. Nu moet ons land de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent naar beneden krijgen, maar dat is volgens de minister te veel. "De Europese Commissie houdt te weinig rekening met het feit dat we een transitland zijn met veel buitenlands vrachtverkeer én met veel verouderde gebouwen", zo wordt de woordvoerster van de minister geciteerd.



De uitspraken botsten vanmorgen op een storm van kritiek en premier Charles Michel benadrukte meteen dat het niet ging om een regeringsstandpunt.



Nu ontkent Marghem in een persbericht dat het haar intentie is om de Belgische klimaatdoelstellingen te versoepelen. "De minister van Energie heeft geenszins de intentie om de Belgische klimaatdoelstellingen tegen 2030 te herzien", luidt het in een persbericht. "Integendeel, alle acties van de minister bewijzen haar vastberadenheid om van ons land een voorbeeld te maken in de strijd tegen de klimaatopwarming", zo staat er. "Het is dus fout om te doen alsof België opnieuw wil gaan onderhandelen met Europa".



De MR-minister benadrukt dat het de ambitie van ons land blijft om de uitstoot tegen 2030 met 35 procent te laten dalen. Dat zal volgens haar een inspanning vragen van heel het land. "Die inspanning willen we - zoals de premier heeft gezegd - samen met de gewesten en onze Europese partners leveren."