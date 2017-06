Eerste evaluatie Antwerpse knip: veel hinder vanuit noorden en Linkeroever, minder in binnenstad

TT

6/06/17 - 14u10 Bron: Belga

Knip in de leien De stad Antwerpen heeft al een evaluatie klaar na de eerste echte ochtendspits die volgde op de gevreesde knip in de Leien, die anderhalf jaar lang onderbroken zullen blijven. In de binnenstad viel het verkeer mee, concludeert de stad, maar zoals gevreesd was er wel "behoorlijk wat hinder" voor het verkeer van buiten de stad dat vanuit het noorden of vanop Linkeroever de stad in wilde.

De boodschap om op de Antwerpse ring of Singel te blijven en de juiste "toegangspoort" voor de stad te kiezen, werd echter wel goed opgevolgd, klinkt het.



De stad ziet in de verkeersbewegingen het bewijs dat "de boodschap van Slim naar Antwerpen werd opgepikt", omdat de signalisatie op de Antwerpse ring goed werd gevolgd. "We moedigen de bestuurders aan om dit consequent te blijven doen, maar zeker ook andere vervoersmodi te overwegen of over te stappen op de verschillende park & rides", aldus nog de stad.



De problemen situeerden zich vooral in aanloop naar de Waaslandtunnel op Linkeroever, aan de op- en afritten in Antwerpen-Zuid, Berchem, Borgerhout en Merksem en op de Noorderlaan. De stad roept doorgaand verkeer dat niet op Linkeroever zelf moet zijn opnieuw op om voor de Antwerpse ring te kiezen via de Kennedytunnel (R1) of de Liefkenshoektunnel (R2) om naar de binnenstad te rijden.



Volgens de stad was er vanochtend alvast ook een stijging in het gebruik van trein, tram en bus. De Lijn zette medewerkers in op de Rooseveltplaats en aan het knooppunt Zuid om reizigers naar de juiste op- of overstapplaats te begeleiden.

