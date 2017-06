E313 in beide richtingen afgesloten in Laakdal: "Blijf er weg!"

Door: redactie

6/06/17 - 11u16 Bron: Belga

Op de E313 richting Hasselt is ter hoogte van Laakdal een tankwagen gekanteld en beginnen roken. Tot de hulpdiensten weten welk product de tankwagen vervoerde en of er gevaar is voor de omgeving, is de snelweg ook in de richting van Antwerpen afgesloten. Het Verkeerscentrum verwacht ernstige hinder en vraagt om de regio te vermijden indien mogelijk.