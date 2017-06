E313 in Laakdal (eindelijk) opnieuw open

SPS/TT

6/06/17 - 21u20 Bron: Belga

Update Op de E313 ter hoogte van Laakdal is de snelweg eindelijk

opnieuw vrijgegeven in beide richtingen. De tankwagen kon eindelijk getakeld worden en het wegdek is gereinigd, meldt de gemeente Laakdal. De perimeter rond het incident, ingesteld vanwege de lading waterstofperoxide, is opgeheven. Ook alle op- en afritten die afgesloten waren om de files niet nog te doen toenemen, zijn weer toegankelijk.