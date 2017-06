Knip van Antwerpse Leien laat zich al voelen

ADA/NBA

6/06/17 - 07u48

Op de Noorderlaan richting stad is het aanschuiven geblazen. © Nina Bernaerts.

De knip van de Antwerpse Leien laat zich al sinds 7 uur deze ochtend goed voelen. Op Linkeroever op de Charles de Costerlaan is het zodanig aanschuiven richting de Waaslandtunnel dat de afrit Linkeroever op de E34 al werd afgesloten. Ook op de Noorderlaan zwelt de file aan. Daar verlies je al een half uur richting de stad. De verkeerspolitie regelt het verkeer.

Ook het secundaire wegennet loopt ondertussen aardig vol. Automobilisten die via de kaaien hun weg willen vinden moeten geduld hebben. De kaaien zijn vanaf het Muhka tot aan de Brouwersvliet vol gelopen, reken op sterke vertraging. In het centrum daarentegen is het erg rustig. Mensen lijken de boodschap begrepen te hebben en mijden het centrum van de stad met de wagen.



Ondertussen gaat het verkeer op de Binnensingel redelijk vlot in beide richtingen maar het verkeer zwelt wel aan. Op de noordersingel gaat het al moeizamer en ook richting het zuid kan je op sommige punten al aanschuiven. Vooral tussen Berchem station en Grote Steenweg en verderop aan het Justitiepaleis richting Kaaien ook.



Sinds zondagnacht kan het verkeer in de stad niet meer via de Leien van noord naar zuid en omgekeerd, en dat tot eind 2018. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen die in het centrum van Antwerpen moet zijn ondertussen aan om zo lang mogelijk op de ring te blijven en daar de juiste afrit naar de juiste zone te nemen.