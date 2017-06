Lange file op E19 in Mechelen door vrachtwagen in schaar

Door: redactie

Op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Mechelen-Noord heeft een vrachtwagen omstreeks 06.40 uur een klapband gekregen. De vrachtwagen staat in schaar over de drie rijstroken. Het verkeer moet over de pechstrook, wat voor een lange file zorgt. "Momenteel bedraagt de verliestijd er zowat drie kwartier", aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.