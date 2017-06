Al 70 jaar op bedevaart voor grootmoe

KATRIEN DE MEYER EN MARC COLPAERT

6/06/17 - 03u00

© Joke Couvreur.

Voor het zeventigste jaar op rij stapte Florent Vanderper (85) afgelopen weekend naar de Zwarte Madonna van Halle, een jaarlijkse bedevaart van 107 kilometer vanuit Lichtervelde. Zijn vader legde de voettocht 54 keer af, zijn grootvader 64 maal. Zo vieren ze al drie generaties lang een wonderlijke genezing in 1886, maar daar stopt het. "De kinderen willen niet."

Wonder of niet

"Het klinkt raar als je 85 bent, maar de tocht gaat elk jaar makkelijker. Echt waar. In 1948 stapte ik de eerste keer met mijn vader mee en ik was verdorie bij Waregem al oververmoeid. Na 30 kilometer al! Doseren kan je als vijfjarige nog niet. Ook nu nog zijn het jongste stappers die het snelst opgeven. Nu ik ouder ben, ken ik de route én mezelf beter. En de banen worden ook steeds beter."



De stapdrift bij de Vanderpers - een landbouwersclan - startte in 1886, toen Maria Bossier, moeder van zeven kinderen ernstig ziek werd. De dokters stonden voor een raadsel en om toch iéts te doen trok haar echtgenoot Jan Vanderper zijn boerenklompen aan en vertrok te voet richting basiliek van Halle. Jan ging hulp vragen aan het middeleeuwse beeld van Moeder Maria. Wonder of niet, Maria genas Maria. Boer Jan legde als dank elk jaar de afstand opnieuw af. Maria baarde nadien nog zes kinderen. Eén van hen was Achiel, de vader van Florent. "Ik blijf dankbaar, want zonder die genezing was ik nooit geboren geweest."



"Elk jaar op vrijdagavond stoppen we halverwege, rond Oudenaarde om te rusten in dezelfde oude schuur. Om 2 uur 's nachts beginnen we weer te stappen. Op zaterdag - na drie vierde van de afstand - krijgen we in Galmaarden van de burgemeester al meer dan 20 jaar soep. Na twee dagen krijgen we zaterdagmiddag eindelijk Halle in zicht."



"Dit jaar was de ontlading enorm. De basiliek van Halle zat vol. Voor mijn zeventigste tocht waren veel mensen speciaal van Lichtervelde naar Halle gereden. Toen ik de kerk binnenkwam, barstte een applaus los. (stil) Dat was zeer, zeer ontroerend. Van de burgemeester heb ik een 'medollie' en een biermand gekregen. Daar ben ik blij mee, want ik had al schuiven vol oorkondes."