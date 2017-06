Amper één bejaarde op vijf eet voldoende

Door: redactie

Een huisarts uit Wemmel, Mark Huylebroeck, trekt aan de alarmbel in 'Humo'. Slechts 20% van de ouderlingen is correct gevoed, blijkt uit een eigen onderzoek in een Brussels rust- en verzorgingstehuis. 20% is ronduit ondervoed, 60% balanceert op de rand.

Samen met een laatstejaarsstudent geneeskunde begon de dokter BMI's te screenen, in combinatie met bloedstaalnames. Dat 20% van de bewoners ondervoed bleek, sluit aan bij een eerdere studie van de Gentse Universiteit uit 2012.



De groep van allermagerste mensen kampt vaak met zware kauw- en slikproblemen, die moeilijk te verhelpen zijn. "Maar het opvallendste resultaat betrof de middelste groep", aldus de dokter in 'Humo'. "60% loopt een ernstig risico op ondervoeding. Voor hen kun je wél iets betekenen." Ondervoeding is niet onschuldig. Wie te mager is, is veel ontvankelijker voor infecties. Snel verloren spiermassa verhoogt ook het risico op vallen en breuken.



Huylebroeck weet ook waar het probleem zit stelt: "Rusthuizen plannen de drie maaltijden tijdens één shift van acht uur, omdat er de rest van de dag veel minder personeel aanwezig is, want dat kost geld. Het ontbijt om halftien, lunch om 12 uur en avondeten om 17 uur komen veel te dicht op elkaar, zodat mensen nog geen honger hebben. Nadien volgt wel zeventien uur zonder eten."



