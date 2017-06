Lippens wil minder luxe op het strand van Knokke

MMB

6/06/17 - 05u00

Het strand van Knokke. © belga.

Ooit bande hij de 'frigoboxtoeristen' uit Knokke-Heist, nu heeft Leopold Lippens het op de 'frigotoeristen' gemunt. In de mondaine badstad kan je bij verschillende badkarhouders een luxecabine op het strand huren, inclusief een koelkast en personeel dat alles klaarzet. Prijs: tot 3.000 euro per seizoen. Maar de burgemeester ijvert nu voor meer soberheid: hij wil de luxueuze strandcabines weg.

"Wat is de volgende stap? Een tv op het strand? Iedereen in onze gemeente is gelijk voor de wet. Ik zal het reglement laten aanpassen", zegt Lippens. "Het is niet omdat één badkarhouder denkt dat hij zich alles kan veroorloven, dat wij dat zomaar moeten toelaten. Voor deze zomer kunnen we niks meer veranderen. Maar wat mij betreft is het volgend jaar gedaan met die luxe." (MMB)