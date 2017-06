Lokaal onweer en windstoten tot 90 km/u op komst

SVM

In de loop van de nacht komt een actieve regenzone opzetten vanuit het westen. Daarnaast zal de wind ook fors aan kracht winnen, voorspelt weerdienst Noodweer Benelux.

Een lagedrukgebied diept zich vanavond uit boven het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Aan dit systeem is een complexe frontenstructuur verbonden die ons vannacht en morgen regen oplevert.

Tegelijkertijd trekt de wind aan uit westelijke richting. Na middernacht waait de wind matig tot vrij krachtig. De windstoten variëren tussen 50 en 70 km/u. Overdag mogen we nog enkele stevige buien verwachten, die lokaal gepaard gaan met een donderslag.

Wie zich morgen verplaatst, moet rekening houden met veel wind. Vooral tijdens onweerachtige buien kunnen de windstoten pieken richting 90 km/u. Dit kan voor problemen zorgen, want de bomen staan vol in blad en vangen dus extra veel wind. "Lokale windschade kunnen we niet uitsluiten", aldus Noodweer Benelux.