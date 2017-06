Veiligheidsperimeter ingesteld na vondst verdacht pakket in Schaarbeek

Silke Vandenbroeck

5/06/17 - 18u22 Bron: eigen berichtgeving

De Maarschalk Fochlaan werd afgesloten. © Google Street View.

Een inwoner van Schaarbeek vond zonet in zijn tuin een verdacht pakketje met wit poeder. Hierop verwittigde hij de politiediensten. Dat bevestigt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Brussel Noord.

"We weten nog niet precies wat er in het pakketje zit, maar de eerste onderzoeksresultaten wijzen op drugs. Voor alle zekerheid is een veiligheidsperimeter ingesteld", aldus de woordvoerster.



Door de opstelling van de veiligheidsperimeter is een groot deel van de Maarschalk Fochlaan afgesloten. Er is momenteel geen tramverkeer mogelijk op lijn 92 tussen haltes Verboekhoven en Sint-Maria. De MIVB heeft pendelbussen ingezet.