Verdachte van vluchtmisdrijf na dancefestival Extrema Outdoor gevat

6/06/17 - 00u30 Bron: belga, eigen berichtgeving

De verdachte van de aanrijding met vluchtmisdrijf na afloop van het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren, is gevat. De betrokkene gaf zichzelf gisterenavond aan bij de lokale politiezone CARMA.

Maandagochtend rond 1 uur werd een 28-jarige voetgangster op de Binnenvaartstraat langs achter aangereden door een bestelwagen, toen ze van het dancefestival op weg naar huis was. Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.



De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf, maar gaf zich gisterenavond aan bij de politie. Het gaat om een persoon van Nederlandse afkomst. De verdachte wordt volgens het parket van Limburg vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid.



Het dancefestival Extrema Outdoor was met meer dan 40.000 bezoekers een uitverkochte topeditie, zonder grote incidenten. Alleen het vluchtmisdrijf ontsierde het evenement.