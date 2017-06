Gemaskerde mannen overvallen 53-jarige, tapen zijn handen bijeen en stelen Mercedes en iPhone

bewerkt door: LS

Een 53-jarige man is vanochtend overvallen in zijn woning aan de Asterweg in Rijkevorsel. De drie daders gingen er onder meer met zijn Mercedes vandoor. Het slachtoffer raakte gelukkig slechts lichtgewond, meldt het parket van Antwerpen.