Tientallen jongeren veroorzaken tumult op perron Denderleeuw

Tim Van Damme

5/06/17 - 13u55

Denderleeuw Aan het station van Denderleeuw maakten vrijdagavond enkele tientallen jongeren ruzie op het perron, waarop een passant de politie verwittigde. De ordediensten kwamen massaal ter plaatse en konden een vijftiental jongeren identificeren. Tijdens de actie raakte de motorkap van een Audi beschadigd.

Over het aantal kan gediscussieerd worden. Sociale media hebben het over een zestigtal jongeren, terwijl de politie vrijdagavond om 19.45 uur een oproep kreeg waarin sprake was van 40 tieners.



De jongeren kwamen met de trein vanuit Ninove, waar ze hadden deelgenomen aan een voetbaltoernooi. Waarom ze onderling plots ruzie maakten, wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat er geen andere partijen bij betrokken waren.