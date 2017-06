Gevreesde knip in Antwerpse Leien is een feit

TK

5/06/17 - 06u23 Bron: Belga

Projectleider van de knip Nick Veirman aan de werf. © Foto Laenen.

In Antwerpen werden de Leien vannacht onderbroken voor de werkzaamheden aan en onder het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats. De zogenaamde knip van de Leien zal anderhalf jaar duren en heel wat bewoners en pendelaars vrezen voor een verkeersdrama. Het stadsbestuur bereidde samen met een aantal mobiliteitspartners maatregelen voor en lanceerde een ruime infocampagne, maar het is afwachten of die iets uithalen.

Het hele stuk van de Leien tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat wordt onderbroken, al kunnen voetgangers en fietsers de Leien wel nog kruisen. Voor lokaal wegverkeer zoals leveranciers worden omleidingen voorzien, maar al het doorgaand verkeer wordt gevraagd om de Singel of Antwerpse ring te gebruiken en vervolgens de juiste "toegangspoort" te kiezen om de binnenstad in te rijden. Het stadsbestuur en zijn mobiliteitspartners hopen echter dat heel wat weggebruikers voor alternatieven zoals het openbaar vervoer of de fiets zullen kiezen, vaker thuis zullen werken of buiten de spitsuren de auto zullen nemen, want de binnenstad kan de normale hoeveelheid verkeer dat de Leien neemt niet slikken.



Een van de voornaamste maatregelen is de website www.slimnaarantwerpen.be, met naast een overzicht van de werken ook een slimme routeplanner - al bleek de voorbije weken dat ook die nog niet met élke werf in de stad rekening houdt. De stad ging ook in gesprek met werkgevers om te pleiten voor flexibele uren om de spits te vermijden, steunt privé-initiatieven die bijvoorbeeld mobiliteitsapps ontwikkelen en er zijn kortingen of gratis tickets voor alternatieve vervoersmiddelen. Eén vervoersmiddel kan trouwens wél van de onderbroken noord-zuidas blijven gebruikmaken: trams kunnen al door de net afgewerkte tunnel onder het Operaplein rijden.