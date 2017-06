Trein in Halle ontruimd door verdachte persoon en verdacht pakket

Tom Vierendeels

5/06/17 - 00u07

video Een vijftigtal reizigers die op de trein van de luchthaven in Zaventem naar Doornik zaten, zijn ter hoogte van het station van Halle geëvacueerd. Volgens de pendelaars was er een persoon aan boord die zich verdacht gedroeg, ook wanneer ze hem aanspraken. Net voor het station trok de man aan de handrem, sprong uit de trein en sloeg in ongekende richting op de vlucht.