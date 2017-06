Door: redactie

Vanaf morgen is er in Antwerpen geen verkeer meer mogelijk op de Leien ter hoogte van het Operaplein. De zogenoemde 'knip' zorgt ervoor dat een van de belangrijkste verkeersaders van de stad tot december 2018 onderbroken is. Wie in Antwerpen moet zijn, houdt dus best rekening met een aantal zaken.