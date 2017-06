"We krijgen begroting nooit in evenwicht als niet meer mensen aan het werk gaan"

Door: redactie

4/06/17 - 15u12 Bron: Belga

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld). © belga.

Indien we niet meer mensen aan de slag krijgen, dan gaan we er nooit in slagen de begroting in evenwicht te krijgen. Dat heeft vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vandaag verklaard in het middagnieuws van VTM. Hij kijkt daarbij vooral naar de tewerkstellingsgraad bij jongeren in de grote steden en naar 55-plussers.

De federale regering besliste de zoektocht naar een begrotingsevenwicht met een jaar uit te stellen, naar 2019. Maar in de opmaak van het budget voor volgend jaar, zal de ploeg-Michel op zoek moeten naar miljarden euro's. Het meest geciteerde bedrag schommelt rond de 5 tot 6 miljard euro.



Dat is volgens vicepremier De Croo haalbaar "als we het doen op de juiste manier". Meteen benadrukt hij de "zwakke schakel" in de hele oefening, namelijk dat het aantal mensen dat in ons land werkt, te laag ligt. Indien dat niet verandert, "gaan we er nooit in slagen een begroting in evenwicht te krijgen", aldus De Croo. "Anders zullen we water naar de zee dragen".



Hij merkt op dat de digitalisering een impuls kan geven aan de jobcreatie, op voorwaarde dat daar "intelligenter mee wordt omgesprongen dan bijvoorbeeld in de bankensector". "Het is onaanvaardbaar dat men mensen van 55 jaar gaat betalen om thuis te blijven", aldus de vicepremier. "Dat is menselijk een foute keuze en economisch compleet dwaas". In sectoren waar tewerkstelling verdwijnt, vindt de Vlaamse liberaal het een beter idee bijvoorbeeld in een persoonlijk opleidingsbudget te voorzien om bijvoorbeeld digitale vaardigheden bij te brengen. "Dingen bijleren stopt niet op 20 jaar wanneer je de schoolbanken verlaat".