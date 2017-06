Vanaf nu mogen elektrische fietsen ook op jaagpaden langs Vlaamse waterwegen

Door: redactie

4/06/17 - 15u01 Bron: Belga

© Thinkstock.

De jaagpaden langs Vlaams waterwegen - goed voor zo'n 2.000 km - zijn voortaan ook toegankelijk voor 'de speed pedelecs', de elektrische fietsen die een maximumsnelheid van 45 km/uur kan halen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts huldigde vanmorgen langs het Kanaal Brussel-Charleroi in Lot (Beersel) het eerste speciale signalisatiebord in.

Tot op heden was het verboden zich met een 'speed pedelec' op een jaagpad te begeven. Door deze ook voor deze snelle elektrische fiets toegankelijk te maken hoopt de minister dat deze routes nog meer dan nu het geval is gebruikt zullen worden zowel voor recreatief als functionele fietsen. Wat dit laatste betreft denkt Weyts in de eerste plaats aan het woon- en werkverkeer.



Jaagpaden maken overigens steeds vaker deel uit van routenetwerken en fietssnelwegen. Dat is onder meer het geval voor het jaagpad langs het Kanaal Brussel-Charleroi dat een onderdeel is van de fietssnelweg F20 Halle-Brussel die vanaf de grens met Waals-Brabant via Halle, Buizingen, Lot en Ruisbroek naar Brussel loopt.



De komende maanden zullen deze nieuwe signalisatieborden overal in Vlaanderen langs jaagpaden verschijnen. Eenmaal het Kanaal Brussel-Charleroi klaar is volgt het Albertkanaal. In totaal gaat het om meer dan 1.000 borden waarvoor Vlaanderen 300.000 euro heeft uitgetrokken. Weyts spreekt zich niet uit over een timing, maar hoopt dat de klus tegen het einde van het jaar geklaard is.



Weyts hoopt op begrip

Omdat de komst van de snelle 'speed pedelecs' het risico op conflicten tussen de verschillende weggebruikers op jaagpaden vergroot roept Weyts eenieder op "rekening te houden met elkaar". "Jaagpaden worden steeds meer gebruikt zowel door voetgangers, skaters, fietsers, elektrische fietsers... De maximumsnelheid is er echter beperkt tot 30 km/uur. Ik hoop op voldoende begrip voor elkaar zodat we niet verbaliserend zullen moeten tussenkomen", aldus de minister.