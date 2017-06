'Helden van Hier' strijken neer in woonwijk in Houthulst

Christophe Deconinck

4/06/17 - 13u46 Bron: eigen berichtgeving

© Christophe Deconinck.

De inwoners van de Koordendraaiershoek werden op zondagmorgen omstreeks 11 uur gewekt door de zoevende wieken van de mughelikopter. Van zodra de piloot het gevaarte had geparkeerd op het piepkleine grasplein in de woonwijk, dat tijdelijk dienst deed als helihaven, haastten de verplegers zich in de richting van een van de huizen, om er een hoogbejaarde man die met ernstige hartproblemen kampte de eerste hulp toe te dienen.

Na amper een kwartier spoedde het interventieteam zich terug de heli in, met de cameraploeg van 'Helden van Hier: In de lucht' in hun zog. Of de onfortuinlijke man uit Houthulst in het nieuwe seizoen van de docureeks op VTM zal voorkomen, is nog onbeslist, maar dat er nieuwe afleveringen komen, dat is onderhand wel duidelijk. De mensen van de brandweer, die de straat voor de veiligheid hadden afgezet, spoorden de ramptoeristen, die van heinde en ver waren toegestroomd na afloop aan om terug huiswaarts te keren.