Anciaux hekelt communicatie stad Brussel na brand

4/06/17 - 13u46 Bron: Belga

Bert Anciaux tijdens de verkiezingen in 2014. © belga.

Sp.a-senator Bert Anciaux is niet te spreken over de manier waarop de stad Brussel vanochtend heeft gecommuniceerd over de brand in Neder-over-Heembeek. Volgens Anciaux, die zelf in Neder-over-Heembeek woont, liet de communcatie vanuit de stad over de brand en over het gemeentelijk rampenplan totaal te wensen over. Dat schrijft hij in een bericht op Facebook.