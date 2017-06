Tanja Dexters openhartig in 'Alloo Op Zondag': "Ik ben niet altijd die wilde, zotte doos"

Door: redactie

Iedereen kent Tanja Dexters als een feestbeest en een waaghals die zonder te aarzelen van de Eiffeltoren springt, maar er is ook een andere kant van de ontwerpster. Dat vertelde Tanja Dexters in het radioprogramma 'Alloo Op Zondag' op Joe. Toen Luk Alloo haar vroeg of de perceptie van Tanja Dexters correct is, antwoordde ze dat mensen maar een klein deel van haar zien. "Gisteren was ik nog iets gaan drinken met een vriendin die ik heb leren kennen aan de schoolpoort en zij vertelde me dat ze me heel lief en huiselijk vindt en dat het zo jammer is dat de mensen dat niet zien" vertelde Tanja Dexters. "Mensen hébben dat al veel van mij gezien, maar dat is nu eenmaal niet wat ze van mij willen zien" ging ze verder. "Tanja Dexters heeft dat 1 bepaalde hokje: dat wilde en zotte en dat werkt altijd. Ook sp.a- voorzitter John Crombez (die samen met Tanja Dexters te gast was in 'Alloo Op Zondag') heeft al gemerkt dat mensen soms een ander beeld van hem hebben: "Op de trein zeggen mensen me vaak dat ik magerder ben dan op tv en in het echt eigenlijk nog wel een toffe ben (lacht)". 'Alloo Op Zondag', elke zondag tussen 10 en 12u op Joe