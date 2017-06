Dieven gooien met 400 kg appelen op stroopfabriek

Door: Jimmy De Schrijver

4/06/17 - 12u15

De stroopfabriek © Google Maps.

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken en vernielingen aangebracht op de Stroopsite in de Stationsstraat in Borgloon. De vandalen gooiden met zo'n 400 kg appelen, die klaar stonden om verwerkt te worden tot siroop, tegen de ruiten en gevel van de stroopfabriek. De ruiten moesten het ontgelden.