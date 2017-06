Dronken man probeert ziekenwagen te stelen

Bewerkt door: AJA

3/06/17 - 20u16 Bron: Belga

© belga.

Lokeren Een man heeft zaterdagavond in dronken toestand een ziekenwagen proberen te stelen aan het AZ Lokeren. Dat werd vernomen bij de lokale politie. De man kreeg het voertuig aan de praat maar kon de site van het ziekenhuis niet verlaten.

Het is niet duidelijk hoe de man in de ziekenwagen geraakte. Wel probeerde hij met het voertuig te rijden. De man kreeg de ziekenwagen niet tot aan de openbare weg en reed tegen een slagboom op de site van het ziekenhuis.



Hij werd opgepakt en moet ontnuchteren in de cel. Er zal een proces-verbaal worden opgesteld voor poging tot diefstal. Bij het incident raakte niemand gewond.