Bart De Wever op Sinksenfoor: "We hopen opnieuw op een miljoen bezoekers"

3/06/17 - 17u37 Bron: Belga

Bart De Wever op de Sinksenfoor samen met zijn kindereren en schepen van Markten en Foren Ludo Van Campenhout © belga.

Borgerhout In Antwerpen is de Sinksenfoor van start gegaan. Nog tot en met zondag 9 juli kunnen er op Spoor Oost in Borgerhout 150 attracties en eetkraampjes bezocht worden. Een aantal daarvan werden al uitgetest door burgemeester Bart De Wever en schepen van Markten en Foren Ludo Van Campenhout.

Het is de derde editie van de Sinksenfoor op Spoor Oost, na de verhuis van de Gedempte zuiderdokken. "Ik ben ervan overtuigd dat de Sinksenfoor zijn plaats hier gevonden heeft", vertelt Bart De Wever tijdens de opening.



"We hopen opnieuw op een miljoen bezoekers. We waren er al een paar keer dichtbij, maar hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar wat beter gezind." Lees ook Foorkramers Sinksenfoor omarmen eindelijk Spoor Oost: "Achterom blijven kijken is zinloos"

Enkele nieuwkomers © belga. Samen met zijn kinderen en met schepen Ludo Van Campenhout probeerde De Wever een aantal van de attracties uit.



Er zijn dit jaar twee nieuwkomers. De Take Off is een 50 meter hoge attractie die waaghalzen aan een snelheid van 100 km/u omhoog én van links naar rechts zwiert en bij de Tiki Surf duikt een bootje aan hoge snelheid in het water.



Deze attractie kan verfrissende gevolgen hebben, zoals Bart De Wever aan de lijve heeft ondervonden. © belga.