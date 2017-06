VIDEO: Zo gaan koeltoren en schoorstenen van oude centrale tegen de vlakte

SPS

video In Ruien (Kluisbergen) zijn vanmiddag de drie schoorstenen en de koeltoren van de bijna 60 jaar oude elektriciteitscentrale tegen de vlakte gegaan. 80 kilo dynamiet was er nodig om alles neer te halen, en het nodige vernuft om de schoorstenen in de juiste richting te doen vallen. Honderden toeschouwers vergaapten zich vanop een veilige afstand aan de spectaculaire afbraakwerken. Al moesten die daar wel het nodige geduld voor opbrengen. De afbraak was voorzien tussen 15.30 en 16.30 uur, maar pas om 17.15 uur gingen de torens ook daadwerkelijk tegen de vlakte.

© Henk Deleu.