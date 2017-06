Bestuurder onder invloed crasht tegen betonblokken

AJ/KAV

© Marc De Roeck.

Antwerpen Een dertigjarige man uit Brasschaat is zaterdagochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Noorderlaan in Antwerpen. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Dat zegt de lokale politie.

Een politiepatrouille had de wagen rond kwart na drie vanuit de Londenstraat de Noorderlaan zien oprijden, in de tegenovergestelde richting. De bestuurder was even verderop gecrasht tegen betonblokken.



Enkele agenten zagen het smeulen onder de motorkap en haalden het slachtoffer uit zijn auto. Een taxichauffeur kwam niet veel later toegesneld met een brandblusapparaat.