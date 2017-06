Door: redactie

3/06/17 - 12u04 Bron: vtmnieuws.be

video

Toen Kris Wauters in Zot Gedraaid vroeg wat de favoriete Nederlandstalige plaat van Kürt Rogiers was, twijfelde Kürt geen moment: "Een Vriend Zien Huilen van Johan Verminnen. Ik vind dat Verminnen hele leuke muziek heeft gemaakt. Als je een CD van hem opzet, dan blijf ik daar naar luisteren. Sven Ornelis heeft me daar wel zeven jaar lang mee geplaagd, maar kijk, ik ben er eindelijk klaar voor. De outing: ik ben heel erg voor Verminnen."