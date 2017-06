Dit is hét nummer van Kürt Rogiers en zijn vrouw Els

Door: redactie

Kürt Rogiers vertelde aan Kris Wauters in Zot Gedraaid waarom 'Secret Combination' van Randy Crawford het nummer van hem en zijn vrouw Els is: "Els zat vroeger op kot en ik op het conservatorium. We zagen elkaar dus niet zo veel, maar we schreven wel brieven. Els schreef eigenlijk niet graag. Ik was wel de man die graag schreef en zo aan het 'lullen' was, zoals ik zo goed kan. Maar op een bepaald moment kreeg ik een grote enveloppe toegestuurd en daar zat een cassetje in. Ik heb het in de cassetterecorder gestoken en dat was dit nummer. Sindsdien is dat eigenlijk altijd ons liedje geweest."