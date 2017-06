Gisteren 1.000 euro herstellingskosten, vandaag uitgebrand

Hans Verbeke

3/06/17 - 12u13

In Wevelgem is deze voormiddag langs de Kortrijkstraat een auto uitgebrand. De bestuurder, een man van 20 uit de omgeving, viel vlak voor een rotonde stil met zijn wagen. Toen de man de motor weer aan de praat probeerde te krijgen, hoorde hij een eigenaardig geluid. Vlak daarna zag hij rook van onder de motorkap komen.

Brandweer rijdt naar verkeerd adres

Dat de auto reddeloos verloren zou gaan, was direct duidelijk. Daarom was het niet zo erg dat de brandweer gevoelig later dan gewild ter plaatse was. Oorzaak was een verkeerde adresmelding van de brand. Die was bij de alarmcentrale binnengelopen op de Menenstraat in Wevelgem maar uiteindelijk bleek het om de Kortrijkstraat te gaan. Daardoor reed de brandweer eerst de verkeerde kant uit.



Opmerkelijk is, dat de uitgebrande wagen gisteravond pas door de eigenaar was opgehaald bij z'n garagist. Die had er voor 1.000 euro herstellingen aan uitgevoerd.