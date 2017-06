Brusselse bedrijven moeten werknemers alternatieven op bedrijfswagen bieden

Bewerkt door: ESA

3/06/17 - 10u29

Archiefbeeld: files in Brussel © photo news.

De Brusselse regering heeft eergisteren een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd dat de grote bedrijven verplicht hun werknemers twee alternatieven te bieden voor bedrijfswagens. Dat schrijft L'Echo.

Een eerste versie van het mobiliteitsplan lekte begin mei reeds uit en stuitte toen op kritiek van zowel meerderheid als oppositie. Het plan dat nu is goedgekeurd, heeft betrekking op bedrijven met meer dan 100 werknemers en een vloot van minstens 10 wagens. Vanaf 2018 zullen deze bedrijven verplicht zijn hun werknemers drie opties voor te stellen: een klassieke bedrijfswagen, een goedkopere wagen gekoppeld aan een fiets of een vervoerbewijs, of een 'mobiliteitspakket'. Dat laatste zal voordelen kunnen bevatten als abonnementen op deelwagens of deelfietsen, taxicheques, enz.



De bedrijven hebben nu tot 30 juni de tijd om hun mobiliteitsnoden op te maken. Vervolgens zullen ze binnen de zes maanden een actieplan op basis van de nieuwe regels moeten opstellen, aldus L'Echo.