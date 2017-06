Française overleden na zwaar ongeval met kusttram nabij Plopsaland

Bewerkt door: jv

3/06/17 - 10u02 Bron: Belga

© Boterman.

Een 64-jarige Française is gisteravond in het ziekenhuis bezweken aan de gevolgen van een zwaar ongeval met de kusttram. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne. Haar partner raakte zwaargewond bij het ongeval.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 17.15 uur langs de De Pannelaan in de buurt van Plopsaland. Daar werd een voertuig in de linkerflank gegrepen door een tram die richting Adinkerke reed. De wagen werd ook een eindje meegesleept door de tram. De bestuurster moest uit haar voertuig bevrijd worden en werd net als haar passagier zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.



Daar is de vrouw uit het Noord-Franse Coudekerque gisteravond al aan haar verwondingen overleden. Acht inzittenden van de tram liepen lichte verwondingen op en werden uit voorzorg ook naar het ziekenhuis gebracht.



Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.