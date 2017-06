Twee doden bij uitslaande brand boven café in Oostende

Jelle Houwen

3/06/17

© Jelle Houwen.

Bij een zware uitslaande brand boven een café in de Langestraat in Oostende zijn afgelopen nacht twee doden gevallen.

De brand brak uit rond 00.30 uur in het leegstaande café irish pub Flanagans. Dat café staat leeg en wordt momenteel verkocht. Het vuur brak allicht uit op de tweede verdieping van de drie appartementen boven het café. Het vuur sloeg onmiddellijk uit de ramen van de etage.



De brandweer had heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen. Een deel van het trottoir moest opengebroken worden om de gastoevoer af te sluiten. De straat werd volledig afgesloten want er vielen ook brokstukken naar beneden.



Het duurde heel lang eer de brandweer het gebouw kon betreden vanwege de metershoge vlammen en de hitte. Nadat het vuur onder controle was trof men in het uitgebrande gebouw de lichamen aan van twee bewoners.



De brand ontstond op de derde verdieping, waar de twee dodelijke slachtoffers gevonden werden. In totaal wonen vier mensen in de appartementen. Het uitgebrande gebouw is deels onstabiel en moet misschien afgebroken worden. Enkele kamers van het Ostend Hotel, die palen aan het appartementsgebouw, moesten ontruimd worden. Enkele gasten werden gewekt en opgevangen in de foyer.



Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak.