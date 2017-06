Recordaantal reizigers betrapt met verdachte sommen cash geld

Bewerkt door: jv

De douane betrapte vorig jaar een recordaantal reizigers op grote, verdachte sommen cash geld. Alleen al het 'cashteam' op de luchthaven van Zaventem ontdekte 310 gevallen. Dat schrijft De Tijd.

De douane boekt recordcijfers in haar jacht op verdacht cash geld. Vorig jaar heeft ze 1.622 meldingen doorgespeeld aan de antiwitwascel. Nog nooit waren het er zo veel. In 2015 ging het nog om 1.237 meldingen. Het gaat vooral over geldsommen boven 10.000 euro die mensen via onze lucht- en zeehavens meebrachten van of naar een land buiten de Europese Unie (1.509). Veel minder meldingen gingen over geldvervoer van (16) of naar (97) een andere lidstaat.



De douane voert dan ook meer gerichte controles uit op grote sommen cash geld. Vorig jaar zijn al 1.313 cashcontroles uitgevoerd in onze lucht- en zeehavens.



Het 'cashteam' van de douane op Brussels Airport heeft nog nooit zo veel boetes opgelegd als vorig jaar. In 2016 ontdekte het cashteam 310 gevallen van mensen die meer dan 10.000 euro cash geld bij zich hadden en dat niet hadden aangegeven, zoals de wet voorschrijft.



Dit jaar plant de douane gerichte cashcontroles op 500 vluchten, 30 cruises en autobussen. Op de weg deed de douane dit jaar al 206 cashcontroles.