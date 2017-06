Islamleraar Brahim Laytouss op non-actief gezet wegens grensoverschrijdend gedrag

kv

3/06/17 - 05u27 Bron: Belga

© Joost De Bock.

Islamleraar, imam en onderzoeker Brahim Laytouss (46) is door de directie van een stedelijke school op non-actief gezet. Dat gebeurde na klachten van "een tiental" vrouwelijke leerlingen die tijdens en na de islamlessen spreken van grensoverschrijdend gedrag, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Concreet gaat het om aantijgingen van flirterig gedrag, ongewenste aanrakingen en aangebrande berichten via WhatsApp. Een van de leerlingen stapte onlangs naar de politie om een officiële klacht in te dienen. De Gentse politie onderzoekt de zaak.



Op vraag van het Gentse schepencollege wordt Laytouss volgende week gehoord. Hij werd preventief op non-actief gezet, bevestigt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). Allicht zal hij dit schooljaar geen les meer geven.



Volgens zijn advocaat, Walter Damen, ontkent Laytouss elke beschuldiging en kaderen de klachten in verschillende visies over de te volgen stroming van de islam. "Het vermoeden van onschuld moet gelden. Dit lijkt op een lastercampagne."