"Mopjes maken en dansen, zo vergat ze dat ze ziek was"

ANNICK GROBBEN

3/06/17 - 04u30

© henk deleu.

Haar klasgenootjes waren in de wolken dat Emma (11) na acht maanden ziek zijn eergisteren eindelijk terug naar school mocht. Want ze hadden haar vrolijkheid zo hard gemist. En wat was al die tijd Emma's wapen in haar strijd tegen leukemie? Juist, ja: áltijd blijven lachen.

De diagnose in oktober vorig jaar bleek niet te onderschatten. Emma Schumann uit Kortrijk, zus van Rafael (10) en Pierro (8), leed aan acute myeloïde leukemie (AML), de meest agressieve vorm van bloedkanker. "Mijn wereld stortte in toen ik dat te horen kreeg", zegt haar mama Adelien Malfait (41), salesmanager van beroep. "Want je weet niet wat je kan verwachten. Emma moest meteen naar het UZ Gent, ik weet dat ik aan de huisdokter vroeg: 'Kan ze dan ieder moment sterven?' Mijn gevoelens schoten alle richtingen uit, omdat ik geen enkel houvast had."



De weg naar herstel, acht maanden lang, was evenmin te onderschatten. "Vijf chemokuren heb ik gehad", zegt Emma, die het smeren van haar chocoboterham even onderbreekt om vijf vingertjes in de lucht te steken. "En het waren zware kuren", knikt haar mama. "De prof zei: 'Geef zo'n chemokuur aan een volwassene en die overleeft dat gewoonlijk niet.' Maar kinderen herstellen goddank sneller. Emma lag zes weken lang in een isolatiekamer, heeft een maand geen vaste voeding kunnen eten, een maand op morfine geleefd én nog eens een ontstoken appendix gehad, die in haar geval dodelijk had kunnen zijn. Achteraf pas hoorde ik dat de dood niet ver is geweest."



De medicatie heeft haar werk méér dan goed gedaan, want sinds deze week gaat Emma voor het eerst in acht maanden terug naar school. Het ziet er allemaal goed uit. "En daar heeft ook haar positiviteit een grote rol in gespeeld", gelooft haar mama. "Emma is sowieso een heel vrolijk kind dat graag lacht en grapjes maakt. Het is die humor die zowel haar als ons op de been heeft gehouden. Ik kan niet eens tellen hoeveel musicals ze in het ziekenhuis in elkaar heeft geflanst. En maar dansen, dansen en dansen. Om even te vergeten dat ze zo ziek was."



