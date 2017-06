3 van 4 N-VA'ers in Holsbeek stappen uit partij na Hitler-referentie door voorzitter

kv

Drie van de vier N-VA-gemeenteraadsleden in Holsbeek hebben de partij verlaten en zetelen voortaan als onafhankelijke. Dat meldde ROB-tv gisteravond. Ze hebben volgens raadslid Hilde Heens die beslissing genomen uit protest tegen de inhoud van een brief die de lokale partijvoorzitter Alex Verbinnen schreef aan de gemeentelijke speelpleinwerking en waarin hij een jonge monitor "als führer" bestempelde. De N-VA maakt in Holsbeek deel uit van de oppositie.

Aanleiding voor de brief van Verbinnen was een probleem tijdens de speelpleinwerking tussen de zestienjarige monitor en een van de kinderen van de partijvoorzitter. "Hij noemt in de brief de monitor een 'fürher' en machtsgeil en dreigt met drastische maatregelen tegen de speelpleinwerking. Dat vond ik volkomen ongepast", aldus Heens aan ROB-tv.



Tijdens een vergadering van het partijbestuur over de kwestie eisten de drie raadsleden - naast Hilde Heens gaat het om Erik Clits en Staf Van Meensel - het ontslag van de partijvoorzitter en officiële excuses aan de speelpleinwerking. "Het bestuur is hierop niet ingegaan waarop ik beslist heb dat ik de partij niet langer kan vertegenwoordigen in de gemeenteraad", aldus Heens die inmiddels ook haar partijkaart heeft ingeleverd.