"Zijn wil was wet": judocoach misbruikte meisje en werd ondanks veroordeling nooit geschorst

sam

2/06/17 - 23u17 Bron: Terzake, deredactie.be

© thinkstock.

video In 'Terzake' getuigt weer een anonieme judoka over grensoverschrijdend gedrag van haar trainer. Het meisje werd als 16-jarige misbruikt, waarna de coach werd veroordeeld voor de aanranding van de eerbaarheid. Na zijn straf mocht hij opnieuw aan de slag van de judofederatie.

Al verscheidene vrouwen zijn naar buiten gekomen met hun verhaal sinds ex-judoka Ann Simons vorige week getuigde over het grensoverschrijdend seksueel gedrag van coaches in de judowereld. De nieuwe getuige heeft het voor alle duidelijkheid over een andere coach.

Vertrouwen winnen

"Zijn wil was wet, zowel op de mat als naast de mat", vertelt het slachtoffer in Terzake. "Hij heeft het zo leep gespeeld om je vertrouwen volledig te winnen en je via dat vertrouwen te misbruiken." De man gaf haar veel complimenten en zei vaak dingen als: "Ik weet niet wat jij met mij doet". "Daardoor geloof je echt: 'Ik doe iets met hem. Het is niet hij die bij mij iets doet'."



Complimenten evolueerden naar aanrakingen en uiteindelijk misbruik, op de duur "bijna dagelijks". "Hij ging alle boekjes te buiten. Het was niet gewoon vastpakken, je moest je helemaal ontkleden en hij deed dat dan ook en dan ben je vertrokken."