Belg wint jackpot van EuroMillions en is ruim 150 miljoen euro rijker

Door: redactie

2/06/17 - 22u06 Bron: Belga

Een Belg heeft vanavond rang 1 in de EuroMillions-trekking gewonnen. Dat meldt de Nationale Loterij. De gelukkige winnaar ontvangt een bedrag van ruim 150 miljoen euro: 153.873.716 om precies te zijn.

De Belg was de enige deelnemer die de vijf juiste nummers (8-10-24-33-42) en twee juiste sterren (3-9) aankruiste. Dat levert hem dus bijna 154 miljoen euro op, het op een na hoogste bedrag dat een Belg ooit won met EuroMillions. Het recordbedrag, 168 miljoen euro, werd in oktober vorig jaar gewonnen door een 45-plusser uit de regio Brussel.



In de lijst van grootste winsten in alle landen waar EuroMillions kan worden gespeeld, belandt de winnaar van vandaag op de achtste plaats. Belgen hadden voor de trekking van vrijdag zowat 7,8 miljoen euro ingezet. De EuroMillions-pot valt dinsdag terug naar 17 miljoen euro.