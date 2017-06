Omwonenden luchthaven Luik krijgen miljoenen euro's wegens geluidsoverlast

bewerkt door: sam

2/06/17

Het hof van beroep van Brussel geeft honderden omwonenden van de luchthaven van Luik-Bierset gelijk in hun klachten over geluidsoverlast. Het Waals gewest, Liège Airport en TNT moeten miljoenen euro's schadevergoeding uitbetalen.

Meer dan 500 gezinnen rond de luchthaven waren naar de rechtbank gestapt na de ontwikkeling van de luchthaven in 1998. Ze klaagden over geluidsoverlast, in het bijzonder door nachtvluchten van de cargomaatschappijen TNT Express en CAL Cargo Airline.



Het hof van beroep in Brussel gaf hen in een omstandig arrest van meer dan 400 bladzijden grotendeels gelijk. Zo had het Waals gewest een milieu-effectenrapport moeten laten uitvoeren. Het arrest spreekt ook van een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.



Het Waals gewest en de luchthaven moeten voorlopige schadevergoedingen van 1 tot 45.000 euro betalen aan de omwonenden. TNT moet 1.770,72 tot 10.625 euro betalen.



De partijen kunnen nog naar Cassatie trekken.