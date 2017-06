Cassatieberoep agenten in zaak Jonathan Jacob afgewezen

bewerkt door: sam

2/06/17 - 20u52 Bron: Belga

Jan Jacob, vader van Jonathan. © belga.

Over de dood van Jonathan Jacob komt geen nieuw proces. Het cassatieberoep van enkele agenten tegen hun veroordeling werd afgewezen, meldt de VRT-nieuwsredactie.

Jonathan Jacob stierf begin 2010 in een Mortselse politiecel na een interventie van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT). Het team had de opdracht gekregen om Jonathan te immobiliseren, zodat een arts een kalmerend spuitje kon geven.



Hij zou dan naar het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen in Boechout kunnen, waar hij tweemaal was weggestuurd omdat hij zich te agressief opstelde.



Zeven BBT'ers, de toenmalige directeur en de psychiater van Broeders Alexianen werden in februari door het hof van beroep veroordeeld. Zes agenten tekenden nog cassatieberoep aan, maar het Hof van Cassatie heeft dat nu afgewezen.