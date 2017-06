Roland Jost en drie medewerkers transportbedrijf vrijgelaten

EB

Roland Jost en drie medewerkers van het gelijknamige transportbedrijf Jost Group zijn vrijdag vrijgelaten. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

De vier waren aangehouden in het kader van een onderzoek naar sociale fraude. Nadat ze eerst enkele dagen in de gevangenis zaten, werden ze vrijgelaten onder voorwaarden en stonden ze onder elektronisch toezicht.



Nu is echter aangetoond dat een verdere aanhouding in het kader van het onderzoek niet meer nodig is, aldus het bedrijf. "De aanhoudingen zijn opgeheven en de enkelbanden verwijderd", klinkt het in de mededeling.



Jost Group kwam onder vuur te liggen omdat het bedrijf tussen 2014 en 2016 ongeveer 1.100 Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs gerekruteerd zou hebben om in België te werken aan de arbeidsvoorwaarden uit hun land van oorsprong. De Belgische sociale zekerheid en de chauffeurs zouden zo zijn opgelicht voor een totaalbedrag van zowat 55,3 miljoen euro.