Brokstukken vallen naar beneden: Antwerpse Waaslandtunnel gesloten

Toon Verheijen

2/06/17 - 17u49

© Foto Klaas De Scheirder.

De Antwerpse Waaslandtunnel tussen rechter- en linkeroever wordt in volle avondspits noodgedwongen afgesloten in beide richtingen. Dat meldt de lokale Antwerpse politie. Oorzaak zijn verschillende brokstukken die van het plafond van de tunnel naar beneden zijn gevallen. Dat maakt de situatie rond Antwerpen er alleen maar moeilijker op. De avondspits is er immers al erg druk door andere incidenten en extra drukte naar aanleiding van het verlengde weekend. Ook rond Brussel en naar de kust is het aanschuiven geblazen.

Ook in Brussel is er grote verkeersdrukte, en naar de kust is het eveneens filerijden. In totaal staat er ruim 210 kilometer file. Dat zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.



De typische vrijdagavondspits, die doorgaans sowieso de drukste van de week is, wordt versterkt door het recreatief verkeer naar aanleiding van het verlengde weekend en enkele incidenten. "Sinds de middag zijn we daardoor al in volle avondspits", zegt Bruyninckx.



Naar de kust is er onder meer hinder op de E40 rond Gent. Daarnaast is het aanschuiven op de E40 tussen Brugge en Jabbeke, waar een defect voertuig een rijstrook verspert. Reizigers verliezen er drie kwartier.